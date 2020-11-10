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Назван еще один провоцирующий тяжелое течение COVID-19 фактор

15:56
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Эта группа легче заражается коронавирусом

Названа еще одна группа людей, легче заражающихся коронавирусом. Наркозависимые подвергаются большой опасности инфицирования – кроме того, они тяжелее переносят болезнь, сообщила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.
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"Больные наркоманией больше подвержены коронавирусу, у них более тяжело протекает заболевание, с более серьезными осложнениями, у них легче происходит инфицирование", — сказала Клименко.

Нарколог пояснила, что прививку от коронавируса больным наркоманией делать можно, но только в стадии ремиссии. По словам Клименко, в группу риска попадают также алкоголики и курильщики, передает "Интерфакс".

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