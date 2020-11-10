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Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита

16:08
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Среди них - Московская декларация и решение по борьбе с эпидемиями

Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита ШОС, который состоялся во вторник в режиме видеоконференции.

Путин надеется на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе
Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
Путин призвал не политизировать борьбу с коронавирусом

"Основные результаты отражены в Московской декларации, в которой содержатся консолидированные оценки обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры в деятельности организации на будущее", - заявил российский лидер (цитата по ТАСС).

Результатом работы саммита также стали девять решений глав государств, в том числе об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, о борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций.

Кроме того, к саммиту были сформулированы шесть заявлений лидеров ШОС, посвященных в том числе 75-летию Победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусу и сотрудничеству в сфере цифровой экономики.

"Предлагаю сейчас одобрить все эти документы", - сказал Путин. Возражений не последовало, после чего российский лидер поблагодарил своих коллег за поддержку итоговых решений саммита.

Ранее Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе - большая трагедия, но наметившийся компромисс должен привести к установлению долгосрочного мира в регионе. Открывая саммит ШОС, президент отметил, что серьезное влияние на всю мировую экономику оказала пандемия. И Россия готова работать со всеми странами мира по части поставки вакцин. Наши ученые разработали уже два препарата, они доказали свою эффективность, а скоро будет зарегистрирован и третий, заявил глава государства. Путин призвал не политизировать этот процесс и не забывать о людях, которые по всему миру нуждаются в лекарстве.

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