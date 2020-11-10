Собянин: новое здание для отдела полиции построили в районе Котловка

Объект возвели по индивидуальному проекту

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичной полиции с профессиональным праздником. Он отметил, что стражи порядка выполняют важную работу по обеспечению безопасности. Глава города принял участие в открытии нового здания отдела полиции по району Котловка. Его возвели по индивидуальному проекту.

На страже порядка стоять всегда проще, когда для этого есть все условия, признаётся капитан полиции Сергей Радченко. У него теперь собственный кабинет. В старом отделе коллеги ютились втроём в маленькой комнатке и о таком только мечтали.

"Вот мой новый кабинет. Светлый, уютный. Новая техника. Всё великолепно. Не то, что было раньше, в старом отделе. Все условия для работы", - сказал командир отдельного взвода ППС полиции ОМВД России по району Котловка Сергей Радченко.

Новое отделение полиции в районе Котловка на юге Москвы в десять раз больше предыдущего. Общая площадь - почти 5,5 тысячи квадратных метров. Для полицейских это стало определённым подарком в честь дня сотрудника внутренних дел, который отмечается сегодня.

"Московская полиция - одна из лучших, я считаю, в мире, хотя бы потому, что москвичи чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. В любом районе города. Ни в одном мегаполисе мира такого нет. И даже вот в самых непростых условиях развития пандемии, когда нам прогнозировали взрыв преступности, на самом деле московское УМВД обеспечило такой порядок, что у нас не то, что взрыва преступности, преступность уменьшилась значительно", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо дежурной части, камер предварительного заключения и кладовой хранения вещественных доказательств, в отделе есть множество других функциональных помещений. Например, классы инструктажа, зал физической подготовки с тренажёрами и матами для борьбы и рукопашного боя, а также инновационная стрелковая галерея огневой подготовки.

Один главных залов для подготовки и повышения квалификации полицейского. Интерактивный боевой тир, уникальная технология. Стрелять можно как лазерным оружием, так и боевым. Моделируется абсолютно любая нештатная ситуация.

До этого дня ничего подобного в отделении полиции в Котловке и представить не могли. Для поддержания себя в хорошей физической форме и отработки боевой практики сотрудникам приходилось выезжать в спортивный зал в другом районе. То же и с огневой подготовкой. Здесь же один только гараж на 17 машиномест по площади сравним с общей площадью всего старого отдела.

"Московская полиция достойно справилась с теми вызовами, в которых мы находимся. Хотел от имени москвичей сказать огромное спасибо, высказать слова благодарности за то, что вы рискуете своей жизнью и здоровьем. Круглосуточно обеспечиваете порядок и безопасность в Москве. С праздником!" – сказал Собянин.

Новый полицейский отдел "Котловка" - это ещё один объект по программе повышения комфорта работы столичных полицейских. Безопасность сотрудников и посетителей обеспечивают современные электронные системы защиты и видеонаблюдения. Для тех же, кто преступил закон, тоже гарантируются условия содержания, не унижающие человеческое достоинство. За десять лет появилось 16 подобных технологичных отделов полиции по всей Москве. В планах построить ещё 20 новых зданий с такой же степенью защиты и комфорта.

Илья Данильцев, Александр Шкарбанов, Дмитрий Шаракин и Андрей Булычов, "ТВ Центр".

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