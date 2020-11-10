Самолеты с российскими миротворцами приземлились в Армении

Военные будут обеспечивать соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе

Победой народов двух стран - Азербайджана и Армении - назвали в Кремле достигнутое соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. О наступлении долгожданного мира в зоне конфликта стало известно в ночь на вторник. Историческая договоренность стала возможной благодаря непосредственному участию нашей страны и лично Владимира Путина в непростых переговорах между Баку и Ереваном. По условиям договора, соблюдение перемирия будут обеспечивать российские миротворцы. Борт с командованием российских миротворческих сил ранее сел в аэропорту Эребуни под Ереваном. После этого еще три российских военных самолета доставили более 80 миротворцев, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Сообщения с пометкой "срочно" начали сыпаться на ленты информагентств уже глубокой ночью. Лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента России Владимира Путина согласовали полное прекращение огня, говорилось в них. Чуть позже эту новость подтвердила и пресс-служба Кремля, опубликовав заявление российского лидера. В нём он пояснил детали достигнутого соглашения, фактически заявив, что война в Нагорном Карабахе закончена.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших", - заявил Путин.

Приказ о переброске российских миротворцев в зону конфликта следует незамедлительно. И первый Ил-76 с аэродрома в Ульяновске отправляется в Армению уже ночью. Еще 13 военно-транспортных самолетов ВКС России прибывают туда в течение дня, привозя с собой миротворческую группировку. А это почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и ещё 400 единиц различной спецтехники. Эту операцию в режиме онлайн координируют из Национального центра обороны России.

- Обеспечить согласование с администрациями аэропортов республики Армения одновременный приём не менее шести воздушных судов.

- Есть!

Согласно достигнутым договоренностям, российские миротворцы будут контролировать обстановку на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который обеспечивает связь столицы непризнанного Карабаха, Степанакерта, с территорией Армении. Как сообщили в российском Минобороны, наблюдательные посты в этих районах начали разворачивать с шести утра, подробно объяснив задачу личному составу.

"В нашей бригаде служат военнослужащие только по контракту. Они все хорошие специалисты и готовы к выполнению любых задач", - сообщил командир взвода отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа Алексей Бутенко.

Эти задачи российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет выполнять в течение пяти лет. После истечения данного срока, говорится в соглашении, миссия будет автоматически продлена, если ни Баку, ни Ереван не будут возражать. И ещё одна важная деталь, на которой сегодня заострили внимание и в МИД России, и в Кремле.

"Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договорённости. Это не Карабах", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

То есть речь идёт только о российских военных. В этом можно убедиться, прочитав текст соглашения на сайте Кремля. Всего в нём 11 пунктов, которые, среди прочего, предполагают и решение целого ряда территориальных вопросов. В частности, там сказано, что до 1 декабря 2020 года под контроль Азербайджана должны быть возвращены три района Нагорного Карабаха: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.

"Дорогие соотечественники, сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт подходит к концу. Думаю, что подписанное недавно трехстороннее заявление поставит окончательную точку в решении данного вопроса", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов до Арцаха и столицы Степанакерта. А Армения, в свою очередь, обязуется обеспечить безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономии. Комментируя эти договоренности, премьер-министр Никол Пашинян назвал их "лучшими из возможных".

"Я принял решение после того, как армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Содержание заявления невыгодно для армянской стороны, но в противном случае, если бы соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - сообщил премьер Армении.

"Действительно, для того, чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение. В этой связи, конечно, вы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента Республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе", - попросил Путин.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. И уже спустя несколько дней стало понятно, что это не просто локальные перестрелки. Стороны начали применять тяжелое вооружение, что привело к жертвам, как среди военных, так и среди мирных граждан. И вот теперь этой войне положен конец. Хотя в Армении это решение поддержали, конечно, не все. Ночью несколько сотен человек ворвались в здание армянского парламента - выломали двери, разбили окна и разгромили зал заседаний, а также избили спикера парламента Арарата Мирзояна, он сейчас в больнице. Толпа недовольных попыталась устроить акцию протеста и на улице. Однако МВД республики уже взяло ситуацию под контроль.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"