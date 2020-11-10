Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

У мужа и жены должны быть общие ценности

Духовное управление мусульман России (ДУМ) запретило браки с представителями других религий.

Документ опубликован на сайте организации. Запрет связан с тем, что у мужа и жены должны быть общие ценности.

Межконфессиональные браки теперь будут возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия. Например, в брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана или, когда будущая жена не считает Иисуса богом, а видит его лишь как посланника божьего, вроде пророка Мухаммеда.

"Следует отметить, что подавляющее большинство авторитетных ученых Ислама, среди которых богословы всех четырех мазхабов, высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина с женщиной из людей Писания", - говорится в документе.

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