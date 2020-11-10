Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

У страны есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений. Необходимости в этом в настоящее время нет, так как у страны есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты своих интересов.

"Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений", - сказал он на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК (цитата по "Интерфаксу").

Путин также сообщил, что Россия, с учетом современных геополитических рисков, намерена продолжить модернизацию стратегических ядерных сил, "планомерно укреплять их составляющие".

Выступая на совещании, глава государства призвал учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, расширение присутствия НАТО у российских границ.

"В Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ", - сказал Путин. Он обратил внимание, что в НАТО не отреагировали на предложение России снизить военную активность во время пандемии коронавируса.

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