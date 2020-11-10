На севере Москвы загорелся автосервис (видео)

Здание обрушилось, есть пострадавший

Автосервис загорелся в районе Бескудниково на севере Москвы.

ЧП произошло по адресу: улица Дубнинская, дом 79. Огнем охвачены 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. Часть постройки обрушилась.

Ранее СМИ сообщили на месте пожара слышны хлопки и взрывы, однако собеседник агентства опроверг эти заявления.

На данный момент пожарные ведут борьбу с огнем. По данным столичного МЧС, пострадавших нет. Источник ТАСС сообщает об одном раненом.

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