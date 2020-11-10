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Россия передала США новые предложения в сфере стратегической безопасности

18:21
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара

Россия передала США новые предложения в сфере стратегической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Американским партнерам переданы наши предложения по выработке нового уравнения безопасности, оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара, что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - сказал Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК (цитата по "Интерфаксу").

По словам главы государства, предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, но призвал учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, расширение присутствия НАТО у российских границ.

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