ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден предупредил об "очень темной зиме"

18:39
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Политические взгляды должны отойти на второй план

Победивший на президентских выборах в США кандидат от демократов Джо Байден предупредил американцев об "очень темной зиме" из-за пандемии коронавируса.
Песков объяснил, чем отличается победа Трампа от выигрыша Байдена

"Для борьбы с пандемией необходимы смелые действия. Нам предстоит очень темная зима. Не важно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску", - заявил он.

Байден отметил, что ношение маски - не "политическое заявление", а то, что может объединить страну. Цель всех американцев – как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой инфекции. По последним данным, в стране зарегистрировано 10 110 552 случая коронавируса, скончался 238 251 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.