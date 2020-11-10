Байден предупредил об "очень темной зиме"

Политические взгляды должны отойти на второй план

Победивший на президентских выборах в США кандидат от демократов Джо Байден предупредил американцев об "очень темной зиме" из-за пандемии коронавируса.

"Для борьбы с пандемией необходимы смелые действия. Нам предстоит очень темная зима. Не важно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску", - заявил он.

Байден отметил, что ношение маски - не "политическое заявление", а то, что может объединить страну. Цель всех американцев – как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой инфекции. По последним данным, в стране зарегистрировано 10 110 552 случая коронавируса, скончался 238 251 человек.

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