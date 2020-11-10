Путин назвал имена погибших в Армении летчиков Ми-24

Минобороны окажет помощь семьям погибших

Президент России Владимир Путин заявил, что виновные в атаке на российский вертолет Ми-24 в Армении будут наказаны, а расследование проведено самым тщательным образом.

В этом, по словам главы государства, его заверил азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Путин рассказал, что погибшие члены экипажа - командир Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Минобороны России окажет их семьям необходимую помощь.

Кроме того, президент пожелал скорейшего выздоровления третьему члену экипажа – при крушении вертолета он получил травмы средней степени тяжести.

Российский военный вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении недалеко от границы с Азербайджаном вечером 9 ноября. В момент ЧП Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы.

В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит ВС страны по ошибке. Баку принес извинения Москве за инцидент, соболезнования семьям погибших членов экипажа и готов выплатить компенсацию.

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