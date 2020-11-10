ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал имена погибших в Армении летчиков Ми-24

18:49
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Минобороны окажет помощь семьям погибших

Президент России Владимир Путин заявил, что виновные в атаке на российский вертолет Ми-24 в Армении будут наказаны, а расследование проведено самым тщательным образом.
Опубликовано видео попадания ракеты в российский вертолет в Армении

В этом, по словам главы государства, его заверил азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Путин рассказал, что погибшие члены экипажа - командир Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Минобороны России окажет их семьям необходимую помощь.

Кроме того, президент пожелал скорейшего выздоровления третьему члену экипажа – при крушении вертолета он получил травмы средней степени тяжести.

Российский военный вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении недалеко от границы с Азербайджаном вечером 9 ноября. В момент ЧП Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы.

В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит ВС страны по ошибке. Баку принес извинения Москве за инцидент, соболезнования семьям погибших членов экипажа и готов выплатить компенсацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обломки российского вертолета Ми-24
Обломки российского вертолета Ми-24
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.