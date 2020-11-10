Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

И создать Совет безопасности ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу дать общий ответ на террористическую угрозу.

В связи с этим функционирование Шенгенской зоны должно быть пересмотрено, а на территории ЕС следует создать Совет внутренней безопасности, предложил французский лидер. В ближайшие дни Париж предоставит свой план реформы, передает ТАСС.

"Уязвимость внешних границ ЕС несет угрозу всему сообществу и ставит под вопрос принцип свободного передвижения через внутренние границы", - отметил Макрон.

За последние три месяца, по словам французского лидера, в стране удалось предотвратить 32 теракта и усилить борьбу с терроризмом. Тем не менее, страны Европы нуждаются в более тесном сотрудничестве по вопросам безопасности и обмена базами данных по преступникам.

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