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Жителей Подмосковья призвали отметить Новый год в кругу семьи

19:34
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области не будет, заявил губернатор региона

Власти Московской области отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние праздники и призвали жителей отметить Новый год в кругу семьи.

"Массовых мероприятий у нас также придётся избежать, но с семьей, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Накануне Воробьев подписал постановление о новых ограничениях в Подмосковье. Для пожилых граждан (старше 65 лет) и больных хроническими заболеваниями до 29 ноября продлевается режим самоизоляции. Их социальные карты будут заблокированы. Учащиеся колледжей, техникумов и вузов будут учиться дистанционно с 16 по 29 ноября.

Очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществляться исключительно по предварительной записи.
В Подмосковье также приостанавливается деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания.

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