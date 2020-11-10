"Обалдеть!" Пугачева восхитилась танцем младшей дочери

Телеведущий, юморист Максим Галкин показал видео из семейного архива, где его дочь Лиза от певицы Аллы Пугачевой исполняет танцевальный номер в восточном стиле.

Пугачева показала дочке мастер-класс по игре на рояле

Пугачева показала дочке мастер-класс по игре на рояле

"Танцевальный импровиз от Лизаветы", - подписал ролик Галкин. На видео также можно услышать реакцию Пугачевой. "Обалдеть!" – восхитилась талантом младшей дочери Алла Борисовна.

Фанаты Галкина и Пугачевой не скупились на похвалу и оставили множество комплиментов в адрес Лизы.

- Маленькая чаровница и большой талант. Умничка, Лиза!

- Пора клеить афиши и продавать билеты в партер! Если что, организуем и по Франции гастроли.

- Артистка! Вся в мать.

- Какая она пластичная. А актриса - вся в маму.