"Обалдеть!" Пугачева восхитилась танцем младшей дочери

Семилетняя Лиза исполнила номер для родителей
Телеведущий, юморист Максим Галкин показал видео из семейного архива, где его дочь Лиза от певицы Аллы Пугачевой исполняет танцевальный номер в восточном стиле.
"Танцевальный импровиз от Лизаветы", - подписал ролик Галкин. На видео также можно услышать реакцию Пугачевой. "Обалдеть!" – восхитилась талантом младшей дочери Алла Борисовна.
Фанаты Галкина и Пугачевой не скупились на похвалу и оставили множество комплиментов в адрес Лизы.
- Маленькая чаровница и большой талант. Умничка, Лиза!
- Пора клеить афиши и продавать билеты в партер! Если что, организуем и по Франции гастроли.
- Артистка! Вся в мать.
- Какая она пластичная. А актриса - вся в маму.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились 18 сентября 2013 года. Двойняшек Лизу и Гарри выносила суррогатная мать.
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