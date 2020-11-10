ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Обалдеть!" Пугачева восхитилась танцем младшей дочери

20:04
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Семилетняя Лиза исполнила номер для родителей

Телеведущий, юморист Максим Галкин показал видео из семейного архива, где его дочь Лиза от певицы Аллы Пугачевой исполняет танцевальный номер в восточном стиле.

Пугачева показала дочке мастер-класс по игре на рояле
Галкин запечатлел смеющуюся Пугачеву на вечерней прогулке

"Танцевальный импровиз от Лизаветы", - подписал ролик Галкин. На видео также можно услышать реакцию Пугачевой. "Обалдеть!" – восхитилась талантом младшей дочери Алла Борисовна.

Фанаты Галкина и Пугачевой не скупились на похвалу и оставили множество комплиментов в адрес Лизы.

- Маленькая чаровница и большой талант. Умничка, Лиза!

- Пора клеить афиши и продавать билеты в партер! Если что, организуем и по Франции гастроли.

- Артистка! Вся в мать.

- Какая она пластичная. А актриса - вся в маму.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились 18 сентября 2013 года. Двойняшек Лизу и Гарри выносила суррогатная мать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.