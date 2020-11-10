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Актер из сериала "Доктор Хаус" умер при странных обстоятельствах

20:11
  • вторник
  • 10 ноября 2020

На его постели обнаружили пятна крови

В США скончался 38-летний актер Берт Беласко, сыгравший в сериалах "Правосудие" и "Доктор Хаус".

Тело артиста обнаружили в номере отеля в Ричмонде, где он отбывал антикоронавирусный карантин. Как стало известно изданию TMZ, возлюбленная актера долгое время не могла с ним связаться и попросила сотрудника отеля проведать Беласко.

Вскрыв номер, перед работниками предстала жуткая картина. Причины смерти Беласко неизвестны, но на одеяле и простыне были обнаружены пятна крови. Отец актера предположил, что сын мог скончаться из-за аневризмы.

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