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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

20:51
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Турецкий лидер назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера (цитата по РИА Новости).

Турецкий лидер назвал достигнутое между Арменией, Азербайджаном и Россией соглашение по Нагорному Карабаху правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации.

Сообщение о наступлении мира в Нагорном Карабахе сделал этой ночью Владимир Путин. Россия выступила главным посредником в непростых переговорах между Баку и Ереваном. Соблюдение условий договора будут обеспечивать российские миротворцы. Часть из них уже прибыла в Армению.

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