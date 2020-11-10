В трех регионах России ввели продовольственные карты

Нуждающиеся семьи смогут купить продукты

Малоимущие семьи с детьми в трех регионах России начали получать продовольственные карточки для покупки продуктов питания.

Тестовый режим заработал в Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской области. Картами уже начали пользоваться одна тысяча семей.

"С использованием ПРОДкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Система действует следующим образом: раз в месяц ПРОДкарта пополняется на 1000 бонусов, где 1 бонус равен 1 рублю. Их можно потратить в определенной сети магазинов. На этапе тестирования семьям разрешено приобретать продукты питания, которые относятся к корзине первой необходимости – это крупы, молочные продукты, мясо, овощи и фрукты.

"Приобретение алкоголя и табачных изделий с использованием ПРОДкарты запрещено", - уточнили в ОНФ.

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