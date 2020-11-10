Как жители Армении и Азербайджана отреагировали на соглашение по Карабаху

Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились о полном прекращении огня

В Азербайджане новость о заключенном соглашении и прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе встретили ликованием. Столица в буквальном смысле превратилась в одну большую праздничную площадку. В Армении - совершенно другая обстановка. Там начались протесты, которые переросли в беспорядки. Демонстранты устроили погром в здании правительства и парламента, а также жестоко избили спикера Национального собрания.

Подписание соглашение по Карабаху в Баку отмечают как национальный праздник. По такому случаю даже фейерверки запустили в ночное небо.

Несмотря на то, что о достигнутых трехсторонних договоренностях стало известно глубоко за полночь, улицы Баку мгновенно заполнили тысячи людей. Танцевали прямо на проезжей части и даже на крышах автомобилей.

В Баку подписанные документы расценивают как победу. В толпе, наряду с национальными флагами, немало и турецких. Анкара в обострившемся карабахском конфликте безоговорочно встала на сторону Азербайджана.

"Дай Бог здоровья нашему верховному главнокомандующему. Это прекрасный день для нашего народа, самый желанный день, когда наши земли были очищены от скверны", - заявил житель Баку Сахиб Эйюбов.

Немало оптимизма вышедшим на улицы добавила речь президента Ильхама Алиева о том, что оккупация азербайджанских земель заканчивается. Да и сам расклад сил на фронтовой карте в данный момент - в пользу Баку. К тому же, Армения должна передать контроль над еще несколькими районами вокруг Карабаха.

Ереван тоже не спал всю ночь. В считанные минуты после того, как премьер-министр Никол Пашинян подписал капитуляционное, по мнению оппозиции, соглашение, разгневанная толпа ринулась к его резиденции. Менее чем через полчаса в центре города собрались несколько тысяч протестующих и пошли на штурм здания правительства.

Они крушили и громили всё на своем пути: двери, мебель, технику. Настроения - радикальные: вынудить премьера подать в отставку, захватить здание Нацсобрания и перекрыть аэропорт.

"Единственный человек, который сдал землю - это Никол Пашинян. За 100 лет истории Армении не было ничего такого стыдливого, не было стыдливой такой страницы", - сказала депутат Наира Зограбян.

Никол Пашинян всю ночь выходил в прямой эфир с заявлениями в соцсетях. Подписание соглашения объяснил просьбой армии об этом шаге. Демонстранты в это время захватили здание Нацсобрания. Спикера парламента Арарата Мирзояна, вытащив из автомобиля, избили прямо на крыльце. Рано утром мужчину прооперировали.

Захватив зал заседаний парламента, оппозиционеры устроили внутри хаос: переругались между собой, не сойдясь в позициях: то ли возможно полностью отменить подписанное Армений соглашение по Карабаху, то ли нет. В качестве аргументов в ход пошли, правда, не кулаки, бросались друг в друга пластиковыми бутылками.

"Мы требуем, чтобы начальник штаба Армении возглавил нашу страну на это время, чтобы кровь не была пролита напрасно. Понимаете, это оскорбительно", - прокомментировал студент Размик.

Никол Пашинян пообещал, что все зачинщики беспорядков в Ереване будут наказаны. Подозреваемых в избиении спикера парламента задержали еще днем. Других погромщиков - к вечеру вторника. Премьер-министр развеял слухи о том, что он сбежал из страны. С самого утра полиция усилила оцепление правительственных зданий. В центре Еревана вновь начали собираться протестующие. Среди них немало людей в камуфляже. Это добровольцы, воюющие в Карабахе.

"Наши солдаты готовы к бою. Поражение должно иметь под собой основу. А это не поражение - это капитуляция. По телевизору говорят, что у нас есть генералы-герои, но самый высокий ранг, который мы видели на передовой - это майоры", - уверен доброволец Арам Петросян.

К вечеру вторника требующие денонсировать документ по Карабаху вновь пришли к правительственным зданиям в Ереване. Правда, речь уже идет не о тысячах демонстрантов как минувшей ночью, а о сотнях. На среду 17 оппозиционных партий Армении запланировали совместный митинг.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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