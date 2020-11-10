Асмус и Харламов делят элитный особняк на Рублевке

Стоимость дома - 100 миллионов рублей

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус находятся в процессе раздела имущества после развода.

Бывшим супругам предстоит нелегкий раздел четырехэтажного особняка на Рублевке стоимостью 90-100 миллионов рублей, пишет Super.ru.

Особняк купил Харламов на свои деньги в 2014 году. Почти шесть лет в доме шел ремонт, семья переехала в него лишь весной 2020 года во время самоизоляции. Сейчас в нем проживает Асмус с шестилетней дочкой Настей.

Адвокат актрисы надеется, что супругам удастся мирно завершить переговоры по разделу имущества в течение нескольких месяцев.

Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, в браке у них родилась дочка. В июне 2020 года пара объявила о разводе. Это решение было обоюдным.

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