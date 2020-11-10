Кремль привел подробности беседы Путина и Эрдогана по Карабаху

Для России важно прекращение огня в регионе

Президент России Владимир Путин передал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану суть достигнутых договоренностей с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху.

Российский лидер отметил важность полного прекращения огня в регионе. Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян намерены плотно взаимодействовать по вопросам реализации договоренностей.

"Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее в пресс-службе турецкого лидера отметили, что Эрдоган считает достигнутое между Арменией, Азербайджаном и Россией соглашение по Нагорному Карабаху правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации.

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