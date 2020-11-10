Московские рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь

Культурная программа не состоится

Власти Москвы объявили, что все столичные рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь. Праздник в них можно будет отметить, но только днем 31 декабря или 1 января.

"Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все", - сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".

По его словам, власти Москвы заранее предупредили о своем решении бизнесменов. Немерюк отметил, что полностью закрывать рестораны не планируется.

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