В США за сутки выявили свыше 111 тыс. случаев COVID-19

Страна лидирует как по количеству инфицированных, так и по темпам распространения

В мире общее число выявленных случаев заражения коронавирусом приблизилось к 51 миллиону. Как по количеству инфицированных, так и по темпам распространения вируса лидируют США - более 111 тысяч новых случаев выявлено только за минувшие сутки.

Европейская медицинская система работает на пределе возможностей. В Великобритании выявляют около 20 тысяч заболевших ежедневно. Во Франции тяжёлых пациентов начали доставлять самолётами в те города, где ещё есть места в больницах, сообщает "ТВ Центр".

В крупных городах Румынии вступил в силу комендантский час. На такую же меру вынуждены пойти власти Черногории.

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