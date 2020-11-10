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Названа цена за новый MacBook Air

22:57
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Он будет работать на собственном процессоре M1

Компания Apple представила три новых компьютера - MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro.

Техника получила собственный процессор M1, который базируется на ARM-архитектуре, пишет РИА Новости. Благодаря этому его мощность выросла в 2,8 раза, а скорость обработки графики - до 5 раз.

По словам руководителя подразделения Apple по разработке процессоров Джона Шруджи, с помощью M1 можно выполнять 11 триллионов операций в секунду.

Стоимость MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini - от 74,9 тысячи рублей.

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