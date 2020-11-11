Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете

Они прикрываются известными брендами

Очень заманчивая платформа появилась в интернете, где гражданам предлагают поторговать энергоносителями и, разумеется, разбогатеть стремительно. Все это под вывеской некой "Государственной платформы Газпром". "Обогащение с помощью национальных ресурсов" – так и обещают. Рисков, разумеется, никаких, все происходит анонимно. Только успевай деньги считать.

Помимо предложений заработать на нефти, в интернете пышным цветом расцвел бизнес обещаний. Как получить разные льготы и выплаты. В видеоролике с пояснениями вклеивают, например, министра, это для доверия – а дальше ссылки на липовые сайты, имитируют страницы в интернете различных госорганов. Только введите данные своей карты – и деньги прилетят. Но получается почему-то так, что как раз деньги улетают.

Только за первое полугодие 2020-го в России насчитали более 23 тысяч интернет-ресурсов, обещающих разные льготы и социальные пособия. Естественно, для опустошения кошельков тех, кто туда обратится.

И еще один прием – клонировать популярные информационные ресурсы, на которых размещают новости о том, что газовые компании страны якобы обязали предоставить всем желающим возможность легкого заработка, итог – кража персональных данных и списание денег с карт.

При всем горячем желании заработать, не забывайте, что в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"