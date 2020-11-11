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Сенатор оценил подписанное соглашение по Карабаху

08:30
  • среда
  • 11 ноября 2020

В эфире программы "События. 25-й час" на вопросы ответил Игорь Морозов

Как будут развиваться отношения Азербайджана и Армении после подписания договора о перемирии? Удастся ли российским миротворцам сохранить мир в регионе? Какие политические шаги необходимы в дальнейшем?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по экономической политике.

"То соглашение, которое было заключено и подписано тремя сторонами, делает все возможное, чтобы создать условия, за которыми бы стоял долгосрочный мир. Наши миротворцы должны сделать все возможное, чтобы этот мир сохранить", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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