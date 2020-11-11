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Зеленский попросил у Меркель вакцину от COVID-19

08:24
  • среда
  • 11 ноября 2020

Лидеры двух стран обсудили вопрос по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых обсудил с ней возможность предоставления Киеву вакцины от COVID-19.

Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
Немецко-американская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Разработкой препарата занимаются немецкая компания BioNTech и американская Pfizer. Сообщается, что вакцина успешно прошла третью фазу клинических испытаний и продемонстрировала эффективность более 90% в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией. Зарегистрировать препарат планируется в США уже в ноябре.

"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - заявил Зеленский.

Стороны условились о координации усилий для преодоления последствий пандемии. Также Меркель пожелала Зеленскому здоровья, передает РИА Новости. Ранее у президента Украины диагностировали коронавирус.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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