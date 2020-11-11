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Богдана Осипова вышла из американской тюрьмы под залог

08:29
  • среда
  • 11 ноября 2020

В январе ей вынесут новый приговор

Гражданка России Богдана Осипова, которую осудили в США за похищение своего ребенка, вышла из тюрьмы "Данбери", заплатив залог в 25 тысяч долларов. 
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"Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке", - написали в Facebook российского посольства в Вашингтоне. 

Дипломаты пожелали Осиповой здоровья, стойкости и успехов в защите своих интересов. Россия продолжит добиваться ее возвращения на родину, подчеркнули в дипмиссии. 

8 января россиянку обязали явиться в суд на оглашение повторного приговора по ее делу. 

Напомним, что в 2014 году Богдана Осипова увезла из США в Россию двух детей, не получив согласия бывшего мужа. На родине Осипова родила третьего ребенка. Российский суд разрешил ей дать детям гражданство России. В 2017 году Осипова вернулась в США без детей, где ее задержали. В 2020 году россиянку приговорили к пяти годам заключения за похищение ребенка.

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