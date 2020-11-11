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ВОЗ заявила о рекордном числе зараженных коронавирусом за неделю

08:24
  • среда
  • 11 ноября 2020

Больше всего заболевших в странах Европы

Новый антирекорд по COVID-19 зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Число заразившихся коронавирусом за минувшую неделю в мире стало самым высоким с начала пандемии. По данным ВОЗ, выявлено 3,6 миллиона новых случаев.
ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки ЧС

Новый показатель на 9 тысяч превысил число заразившихся неделей ранее. А предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован в период с 26 октября по 1 ноября - более 3,3 миллиона случаев.

"Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54%) и почти половине (47%) новых смертей", - отмечается в информационном бюллетене ВОЗ.

Организация сообщает, что на 8 ноября всего в мире было зарегистрировано около 49,7 миллиона заразившихся и более 1,2 миллиона умерших от связанных с COVID-19 заболеваний. Наибольшее число заболевших за неделю выявлено в Европе – за период  со 2 по 8 ноября там заразились почти 1,99 миллиона человек, общее число заболевших превысило 13 миллионов.

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