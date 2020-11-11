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Помпео осадил поздравивших Байдена с победой зарубежных лидеров

08:48
  • среда
  • 11 ноября 2020

Он напомнил, что официальных результатов еще нет

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отреагировал на поздравления зарубежных лидеров в адрес Джо Байдена. Бывшего сенатора поздравляют с победой на выборах президента Америки.

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Помпео напомнил, что выборы в США вызвали много вопросов, и окончательные результаты голосования пока остаются неизвестны.

"Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны", - заявил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что нужно дождаться полного соблюдения юридического процесса, передает Fox New.

Ранее стали известны результаты президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября. Новым главой государства стал Джо Байден, его инаугурация состоится 20 января, после чего он полноценно вступит в должность. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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