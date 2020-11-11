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Сергунина анонсировала молодежный конкурс малых архитектурных форм

08:37
  • среда
  • 11 ноября 2020

Принять участие в конкурсе могут архитекторы, молодые дизайнеры и студенты

Детский технопарк "На Зорге" объявил конкурс по проектированию малых архитектурных форм "МАФ!in". Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, а также студенты и старшеклассники, рассказала  заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. При этом представлять проекты можно как индивидуально, так и командой. По условиям конкурса предусматриваются две возрастные категории для участников. Это школьники в возрасте от 14 до 18 лет, а и молодые специалисты и студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 30 лет.

Подать заявку можно до 31 января 2021 года на сайте технопарка. Победителей определят в начале мая.

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