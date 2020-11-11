Почти половина россиян решила найти новую работу

2021 год обещает быть трудным

В следующем году 43% жителей России намерены найти новую работу, а 21% хотят устроиться на подработку.

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", 18% россиян решили в 2021 году начать откладывать деньги на будущее. 14% граждан собираются совершить крупную покупку - квартиру или машину, а еще 11% мечтают о путешествии.

Остальные участники опроса хотят в следующем году найти новое хобби (9%), изучить иностранный язык (6%), сесть на диету (6%), завести домашнее животное (2%). 9% респондентов указали в графе "Другое", что они планируют закрыть кредиты и ипотеки, достроить дачу или отремонтировать квартиру, а также побороть вредные привычки.

По мнению 58% граждан России, в 2021 году их ждет много трудностей.

В опросе участвовало более пяти тысяч человек, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"