ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти половина россиян решила найти новую работу

08:56
  • среда
  • 11 ноября 2020

2021 год обещает быть трудным

В следующем году 43% жителей России намерены найти новую работу, а 21% хотят устроиться на подработку. 
77% россиян хотят работать под руководством мужчины

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", 18% россиян решили в 2021 году начать откладывать деньги на будущее. 14% граждан собираются совершить крупную покупку - квартиру или машину, а еще 11% мечтают о путешествии. 

Остальные участники опроса хотят в следующем году найти новое хобби (9%), изучить иностранный язык (6%), сесть на диету (6%), завести домашнее животное (2%). 9% респондентов указали в графе "Другое", что они планируют закрыть кредиты и ипотеки, достроить дачу или отремонтировать квартиру, а также побороть вредные привычки. 

По мнению 58% граждан России, в 2021 году их ждет много трудностей. 

В опросе участвовало более пяти тысяч человек, передает РИА Новости.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рабочий в цеху завода
Рабочий в цеху завода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.