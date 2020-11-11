У Байдена отобрали победу на президентских выборах

Из победного результата вычтено 20 голосов выборщиков Пенсильвании

Кандидат от демократической партии США Джо Байден получил на выборах 259 голосов выборщиков. Это на 11 меньше, чем нужно ему для победы, следует из данных агрегатора политических опросов RealClearPolitics.

Джо Байден еще 7 ноября провозгласил себя избранным президентом США. По подсчетам различных СМИ, демократ набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Однако действующий президент Дональд Трамп заявил, что его соперник торопиться праздновать.

Судя по данным интерактивной таблицы на сайте портала RealClearPolitics, из предварительного результата Байдена вычли 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания. При этом Трампу также далеко до победы – у него только 214 голосов.

На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97% бюллетеней. Байден сохраняет лидерство – за него проголосовали 49,8% избирателей, за Трампа — 49,1%. Таким образом, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые считаются "колеблющимися" штатами. Вдобавок штаб Трампа уже подал иски, чтобы доказать фальсификации при подсчете бюллетеней, отправленных по почте.

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