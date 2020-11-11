В Дании назвали ошибкой убийство всех норок

Животных посчитали опасными в свете пандемии COVID-19

В Дании министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен назвал ошибочным уничтожение всех норок в стране, включая здоровых животных.

"Мы ошиблись", - признал он.

Министр подчеркнул, что правительство не обладало достаточными юридическими основаниями, чтобы требовать убийства норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных.

Йенсен отметил, что принимает всю ответственность, которая легла на его министерство, передает TV2.

Также ошибку признала и глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Ранее в стране обнаружили заболевших коронавирусом норок, в следствие чего было принято решение уничтожить 15-17 миллионов животных, чтобы обезопасить людей от заражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"