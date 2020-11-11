ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фанатам Нурмагомедова дали надежду на его возвращение в большой спорт

09:21
  • среда
  • 11 ноября 2020

Слухи спровоцировал менеджер MMA

Глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, сотрудничающий с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, раззадорил поклонников спортсмена неоднозначной записью в Twitter.

"Держись, Артем": россияне поддержали Дзюбу после скандала с откровенным видео
Умер знаменитый тренер фигуристов Игорь Москвин

В Сети Абдель-Азиз написал "30-0", никак не объяснив странную запись. Фанаты Нурмагомедова решили, что это может быть намеком на возвращение бойца в октагон и планирующийся новый поединок.

Никаких комментариев от самого Хабиба Нурмагомедова пока не последовало.

В конце октября Нурмагомедов провел бой с Джастином Гэтжи, после чего заявил о завершении карьеры. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.