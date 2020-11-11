Фанатам Нурмагомедова дали надежду на его возвращение в большой спорт

Слухи спровоцировал менеджер MMA

Глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, сотрудничающий с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, раззадорил поклонников спортсмена неоднозначной записью в Twitter.

В Сети Абдель-Азиз написал "30-0", никак не объяснив странную запись. Фанаты Нурмагомедова решили, что это может быть намеком на возвращение бойца в октагон и планирующийся новый поединок.

Никаких комментариев от самого Хабиба Нурмагомедова пока не последовало.

В конце октября Нурмагомедов провел бой с Джастином Гэтжи, после чего заявил о завершении карьеры. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.

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