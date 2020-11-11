Похудевший на восемь килограммов Леонтьев попал на фото

Фанаты встретили его в Дубае

71-летний певец Валерий Леонтьев, который всегда славился своей хорошей физической формой, за пару месяцев сбросил восемь килограммов.

Фанаты встретили Леонтьева в Дубае, куда он прилетел по делам. Судя по опубликованному в Сети фото, у народного артиста России нет ни грамма лишнего жира. Он выглядит молодо и подтянуто.

"Наш любимый артист Валерий Леонтьев в Дубае", - написали на фан-странице артиста.

"Он сначала немного набрал, а сейчас действительно скинул восемь килограммов, - сообщил "СтарХиту" директор артиста Борис Чигирев. - Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим".

По данным портала, сейчас Леонтьев живет в основном в Майами, где у него есть дом. Оттуда он недавно прилетел в Москву, а потом отправился в ОАЭ. Через некоторое время певец снова вернулся в США. В декабре он планирует приехать в Москву, чтобы принять участие в съемке предновогодних шоу.

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