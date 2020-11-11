В США заявили, что Россия спасла Армению от катастрофы в Карабахе

Трехстороннее соглашение предотвратило самый худший сценарий

Армянские войска и население Нагорного Карабаха оказались в критической ситуации после взятия азербайджанскими силами Шуши. Россия помогла предотвратить самый худший исход – Армения могла потерять все, уверен бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.

"Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении. Думаю, в реальности Азербайджан уже добился победы в боях на местах... Сделка, как мне представляется, - это усилия Москвы по прекращению кровопролития. Прекращения в тот момент, когда оно могло стать еще намного хуже", - сказал Кавано агентству РИА Новости. Дипломат в прошлом отвечал в госдепе США за карабахское урегулирование.

По словам эксперта, Россия увидела перспективу гибели всего – или большей части - населения Степанакерта, огромных потерь и разрушений. Также и премьер Армении Пашинян понял, что весь Карабах будет потерян – а, поскольку Лачинский коридор был отрезан, выхода для мирного населения не было. Россия спасла Армению от катастрофы, убежден американский эксперт.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Оно вступило в силу с полуночи 10 ноября. Соглашение подразумевает размещение в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.

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