ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США заявили, что Россия спасла Армению от катастрофы в Карабахе

09:29
  • среда
  • 11 ноября 2020

Трехстороннее соглашение предотвратило самый худший сценарий

Армянские войска и население Нагорного Карабаха оказались в критической ситуации после взятия азербайджанскими силами Шуши. Россия помогла предотвратить самый худший исход – Армения могла потерять все, уверен бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.
Сенатор оценил подписанное соглашение по Карабаху

"Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении. Думаю, в реальности Азербайджан уже добился победы в боях на местах... Сделка, как мне представляется, - это усилия Москвы по прекращению кровопролития. Прекращения в тот момент, когда оно могло стать еще намного хуже", - сказал Кавано агентству РИА Новости. Дипломат в прошлом отвечал в госдепе США за карабахское урегулирование.

По словам эксперта,  Россия увидела перспективу гибели всего – или большей части - населения Степанакерта, огромных потерь и разрушений. Также и премьер Армении Пашинян понял, что весь Карабах будет потерян – а, поскольку Лачинский коридор был отрезан, выхода для мирного населения не было. Россия спасла Армению от катастрофы, убежден американский эксперт.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Оно вступило в силу с полуночи 10 ноября. Соглашение подразумевает размещение в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские миротворцы
Российские миротворцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.