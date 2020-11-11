Россия отправила в Карабах новые группы миротворцев

Они будут следить за соблюдением договоренностей

Новые группы российских миротворцев направились в среду для несения службы в Нагорном Карабахе. Самолёты Минобороны вылетели из Ульяновска в сторону Еревана. А к Степанакерту уже подходит первая колонна из 400 военнослужащих. Наши бойцы будут обеспечивать соблюдение условий перемирия. Благодаря соглашению, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении, минувшей ночью в Нагорном Карабахе уже не было слышно выстрелов.

Аэропорт Еревана. Первая группа российских военнослужащих из состава 15 отдельной мотострелковой бригады на ходу выстраивается в колонну. И сразу выходит на заранее согласованный маршрут. Путь, а это 250 километров - в Степанакерт. Там будет размещен командный центр. На бортах машин - синие кружки. Знак миротворцев.

За окнами автобусов, грузовиков, БТРов - города и поселки. Мелькают яркие вывески магазинов, торговых центров, кафе. Выстрелов больше не слышно. Возможно, это первая ночь со дня конфликта, когда по обе стороны соприкосновения люди спят спокойно. Миротворцам - зеленый свет. Дорогу уступают гражданские машины. Колонна беспрепятственно проезжает перекрестки. Местные жители хорошо понимают: российские военнослужащие - гаранты их безопасности.

На марше в первой группе 400 солдат и офицеров. Среди сержантов и рядовых - все профессионально подготовленные контрактники. К тому же, уже имеющие опыт проведения миротворческих операций. Например, в 2008 в Цхинвали. В Нагорном Карабахе российским военным предстоит взять под контроль весь периметр линии соприкосновения и так называемый Лачинский коридор. Он связывает Степанакерт и Армению. Протяженность - 5 километров. Вдоль дороги миротворцы выставят свои наблюдательные посты. Будут внимательно следить за тем, чтобы ни армянские, ни азербайджанские военные, которые после подписания соглашения остаются на уже занятых позициях, не нарушали режим прекращения огня. А по самому коридору могли беспрепятственно передвигаться мирные жители, перевозить товары, продукты, стройматериалы для восстановления своих домов.

15 бригада оснащена самой современной боевой техникой. Но с собой в командировку миротворцы взяли только стрелковое оружие и БТРы. Танков и артиллерии нет. Статус миротворцев наличие тяжелой техники не предполагает. Впрочем, и того, что есть, говорят офицеры, вполне хватит, чтобы остудить пыл провокаторов. Если, конечно, такие появятся.

Пока первая группа в пути, в аэропорт Еревана из Ульяновска прибывают остальные военно-транспортные самолеты из состава миротворческой группировки. Численность российских военных в Карабахе составит почти 2000 человек. 90 БТРов. И еще 360 единиц вспомогательной техники.

Очередная группа миротворцев выдвинется в Нагорный Карабах в ближайшие часы. И в Азербайджане, и в Армении власти признают - введение миротворцев сегодня лучший, а может и единственный вариант установить мир.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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