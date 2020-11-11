В ООН и ЕС приветствовали прекращение боевых действий в Карабахе

Там указали, что стороны должны добросовестно придерживаться договоренностей

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе приветствовали во всем мире. В ООН выразили особую благодарность России за вклад в прекращение боевых действий.

Трудным решением, которое предотвратит дальнейшую гибель людей, назвали соглашение между Ереваном и Баку в Лондоне. А глава европейской дипломатии выразил надежду, что перемирие проложит путь к полному урегулированию конфликта.

С этим заявлением солидарны в ОБСЕ, подчеркивая - стороны должны добросовестно придерживаться договоренностей и обеспечить безопасность беженцев, возвращающихся на родину. В Армении же сегодня ночью продолжились акции протеста. В Ереване несколько десятков недовольных разгромили офис фонда Сороса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"