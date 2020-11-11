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В ООН и ЕС приветствовали прекращение боевых действий в Карабахе

11:40
  • среда
  • 11 ноября 2020

Там указали, что стороны должны добросовестно придерживаться договоренностей

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе приветствовали во всем мире. В ООН выразили особую благодарность России за вклад в прекращение боевых действий.
В США заявили, что Россия спасла Армению от катастрофы в Карабахе

Трудным решением, которое предотвратит дальнейшую гибель людей, назвали соглашение между Ереваном и Баку в Лондоне. А глава европейской дипломатии выразил надежду, что перемирие проложит путь к полному урегулированию конфликта.

С этим заявлением солидарны в ОБСЕ, подчеркивая - стороны должны добросовестно придерживаться договоренностей и обеспечить безопасность беженцев, возвращающихся на родину. В Армении же сегодня ночью продолжились акции протеста. В Ереване несколько десятков недовольных разгромили офис фонда Сороса.

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