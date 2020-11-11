"Эти люди - герои": врачи по всей стране работают на пределе возможностей

Главврачам приходится выгонять медиков домой после смены

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксирован 19851 новый случай коронавируса. При этом выздоровели 18616 пациентов. Скончались 432 человека. Минкультуры сегодня поручило сократить количество продаваемых билетов в театры и кинозалы Москвы, а выставки и экскурсии - перевести в виртуальный формат. Сейчас по всей стране врачи работают на пределе возможностей. На помощь приходят неравнодушные люди.

Медсестра Айина Санчий привыкает к строгому алгоритму облачения в защитный костюм. В инфекционном центре работает второй день. Накануне успела принять сорок пациентов. Такие инфекционные центры создали на базе пяти владивостокских поликлиник. Здесь принимают людей с температурой и симптомами ОРВИ - врачи не ходят по домам и успевают оказать помощь гораздо большему количеству человек. Отдельный вход для тех, у кого подозрение на коронавирус. Помещение разделили на красные и зеленые зоны, создали систему шлюзов для медперсонала. У каждого пациента сразу берут анализы на COVID-19 - здесь есть собственная лаборатория и кабинет компьютерной томографии. Только за первый день этот центр принял более 300 пациентов. Рабочий день заканчивается в восемь вечера, но врачи трудятся сверхурочно.

"Эти люди – герои. Я вчера их выгоняла с работы. Они говорили: там же еще много людей, может, мы задержимся, поможем второй смене. Это люди, которые настолько поставили в приоритет помощь людям, что многие забыли, что просто должны жить для себя. И они понимают, что это не закончится завтра", - говорит главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра, врио главного врача Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.

В инфекционные центры и поликлиники жителей Владивостока теперь круглосуточно доставляют специальные бесплатные автобусы. В них всегда есть запас масок, а после каждого рейса водитель обрабатывает антисептиком поручни и сиденья. Нарушителей масочного режима все меньше - большинство понимают, что средства защиты действительно необходимы. Во многих городах вынуждены увеличивать количество коек в инфекционных клиниках.

Поддержку медикам оказывают добровольцы. В поликлиниках Благовещенска волонтёры оформляют документы, в Дагестане доставляют пациентам коронавирусных отделений посылки от родных. По всей стране активисты развозят продукты и лекарства пенсионерам. В ряде регионов, в том числе в Москве, для них действует режим самоизоляции.

В городах вынуждены усиливать ограничительные меры. Так, в Санкт-Петербурге закрыты фудкорты и детские игровые комнаты, запрещены массовые мероприятия.

С 13 ноября новые ограничения вводятся и в столице. Студенты вузов и колледжей перейдут на дистанционное обучение, их транспортные карты временно заблокируют. Рестораны, кафе, бары и другие развлекательные заведения не будут работать в ночное время. Театры, кинотеатры и концертные залы будут заполняться только на четверть. Музеи приостановят проведение выставок и экскурсий, за исключением мероприятий в режиме онлайн. Также закроются детские комнаты и развлекательные центры. Ограничения будут действовать до 15 января. Накануне мэр Москвы пояснил, что эти меры вынужденные, но необходимые, чтобы остановить распространение инфекции.

Полина Кастрицкая, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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