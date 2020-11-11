ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ряде стран Европы зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

10:53
  • среда
  • 11 ноября 2020

Власти вводят комендантский час

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 51 миллион 400 тысяч человек. По данным ВОЗ, за минувшую неделю зафиксирован максимальный прирост новых случаев.
ВОЗ заявила о рекордном числе зараженных коронавирусом за неделю

Рекордные суточные показатели смертности в Великобритании, Испании и Италии. В последней уже почти миллион инфицированных. На этом фоне правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры ещё в пяти областях, передает "ТВ Центр".

Комендантский час введён в Венгрии, а также в Боснии и Герцеговине. Стремительно ухудшается ситуация в США. За минувшие сутки там выявлено более 160 тысяч новых случаев заражения. И эксперты прогнозируют, что в ближайшее время эти показатели будут только расти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.