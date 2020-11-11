В ряде стран Европы зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Власти вводят комендантский час

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 51 миллион 400 тысяч человек. По данным ВОЗ, за минувшую неделю зафиксирован максимальный прирост новых случаев.

Рекордные суточные показатели смертности в Великобритании, Испании и Италии. В последней уже почти миллион инфицированных. На этом фоне правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры ещё в пяти областях, передает "ТВ Центр".

Комендантский час введён в Венгрии, а также в Боснии и Герцеговине. Стремительно ухудшается ситуация в США. За минувшие сутки там выявлено более 160 тысяч новых случаев заражения. И эксперты прогнозируют, что в ближайшее время эти показатели будут только расти.

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