Раскол растет: сторонники Байдена предложили создать черные списки чиновников

Это напоминает Украину с ее "люстрацией"

В США растет политическая напряжённость. Авторитетные СМИ сообщают о том, что администрация Трампа задерживает процедуру передачи власти Джо Байдену, который уже ведёт переговоры с зарубежными лидерами, хотя официальные результаты выборов до сих пор не оглашены. А действующий президент который день не появляется перед камерами, но в соцсетях продолжает угрожать оппонентам судами.

Митинг у палаты представителей штата Мичиган, где команда действующего президента подала один из своих исков - с требованием проверить на соответствие закону процесс подсчета голосов. Люди скандируют: "Все жизни имеют значение!" Подразумевая, конечно, жизни и голоса тех, кто поддержал на выборах республиканца.

Сам же Трамп куда-то пропал. Уже вторую неделю не выходит к камерам. Отменил все пресс-конференции, только в "Твиттер" пишет. Но и здесь все непросто: почти все его посты соцсеть помечает как "спорные".

А вот Джо Байден, которого лояльные демократам СМИ - а таких большинство - уже объявили победителем, активен как никогда. Ежедневно обращается к нации.

"Что ж, у нас сейчас есть только один президент. Трамп пока еще президент. Я думаю, его нежелание признать нашу победу - это позор. Но, несмотря на это, мы собираемся сделать так, чтобы коллегия выборщиков вынесла свое решение в декабре", - заявил Байден.

Это будет непросто. Газета Washington Post сообщает, что администрация Трампа отказывается выделять деньги на процедуры, связанные с передачей власти. И из-за этого Байдену якобы не могут обеспечить безопасную связь для телефонных разговоров с иностранными лидерами. Тут уже госсекретарь Помпео комментирует: рано еще поздравлять Байдена. Подсчет голосов не завершен.

Если верить штабу действующего президента, уже 11 тысяч человек заявили о нарушениях на выборах. Правда, некоторые из них потом взяли свои слова обратно. Как в случае с работником почты в Пенсильвании - Ричардом Хопкинсом. Он внезапно отказался от своих показаний. Возможно, не обошлось без давления со стороны демократов.

Байден же - парируют республиканцы - подрывает веру в свои слова. Обещал объединить страну. На деле выходит наоборот. Его сторонники, в частности, предлагают создать черные списки чиновников, которые работали на Трампа, чтобы помешать их карьере на госслужбе. И это напоминает уже не "свободные и демократичные" США, а скорее Украину с ее хаосом и преступной "люстрацией". Дойдет ли Америка до мусорных баков - предсказать сложно. Одно ясно: раскол в обществе усиливается с каждым днем.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"