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В Дамаске делегации 27 стран обсуждают возвращение беженцев в Сирию

11:55
  • среда
  • 11 ноября 2020

Россия продолжает активно участвовать в процессе сирийского урегулирования

В Дамаске в среду открылась Международная конференция по содействию в возвращении беженцев в Сирию. В ней принимают участие 27 дружественных стран, в том числе и Россия, передает "ТВ Центр".
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Наша делегация одна из самых многочисленных - в неё вошли специалисты больше 30 министерств и ведомств. Также в числе участников - Китай, Иран, Объединённые Арабские Эмираты.

Владимир Путин в недавнем разговоре с президентом Башаром Асадом отметил: за пределами Сирии находятся свыше 6 с половиной миллионов человек, большинство из них - трудоспособные граждане, которые могли бы участвовать в восстановлении страны.

В преддверии мероприятия сотрудники российского Центра по примирению доставили в провинцию Алеппо 900 продуктовых наборов весом больше 4 тонн. Первыми их получили родственники погибших военнослужащих правительственной армии. Населённый пункт Фадждан серьёзно пострадал во время боёв. Рабочих мест не хватает. Поэтому люди крайне нуждаются в такой поддержке.

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