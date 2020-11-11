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В Лиге безопасного интернета рассказали о мерах по борьбе с кибербуллингом

12:02
  • среда
  • 11 ноября 2020

Готовятся законодательные изменения

11 ноября - День борьбы с кибербуллингом. По статистике почти 60 процентов россиян сталкивались с агрессией в интернете. В сообществах, связанных с издевательствами, по оценкам экспертов, состоят более полутора миллионов подростков.

Зачастую жертвами этой травли становятся их сверстники, одноклассники и даже учителя. Как справиться с травлей и поддержать людей, оказавшихся в подобной ситуации, расскажут организаторы акций - они пройдут в среду в онлайн-режиме. Также готовятся и законодательные изменения, передает "ТВ Центр".

"Этим летом Национальный центр помощи отправил свои законодательные предложения в Совет Федерации. Совместно Совет Федерации и Общественная Палата будут обсуждать законодательные изменения ситуации, связанные с распространением кибербуллинга и предлагать варианты решения этой проблемы. Один из вариантов - это, конечно, введение штрафов и введение дополнительных ограничений, например, некоторых судебных запретов", - заявила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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