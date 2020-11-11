Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Вани Федотова

Сейчас мальчику очень нужна ваша помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение трехлетнего Ивана Федотова. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика – врождённая аномалия развития уха.

За прошедшие сутки удалось собрать более миллиона 650 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно еще 344 тысячи. Ребенок слышит только левым ухом, при любых простудах есть опасность развития скрытых гнойных отитов и даже опухоли головного мозга. Спасти мальчика может сложная и дорогостоящая операция и важно сделать ее как можно скорее.

Мы продолжаем помогать Ване все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Федотова, программа 1104

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