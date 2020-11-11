В Петербурге растет число многодетных семей

История одной из таких семей - в репортаже "ТВ Центра"

Трое сыновей и 5 дочерей. В Санкт-Петербурге из роддома выписали многодетную мать, родившую 8-го ребёнка. Девочку с радостью встретило всё семейство, а сёстры даже составили график прогулок. В северной столице становится всё больше таких пар, решивших завести трётьего и более ребёнка. А медики создают для них наиболее комфортные условия.

На отца семейства, заходящего в роддом в окружении свиты из собственных детей, с почтительным восхищением смотрит весь персонал, от гардеробщицы до главного врача. Мужчина пришел забирать своего восьмого ребенка, передает "ТВ Центр".

Четырехлетний Ваня Трубкин еще недавно был самым младшим и, конечно же, всеобщим любимчиком. Сейчас он серьезен и задумчив. Привыкает к мысли, что теперь и он — старший брат.

Шестидневная Маша Трубкина сладко зевает на руках у мамы и не подозревает, что у нее целых три родных брата и четыре сестры. Старшие прийти не смогли, учатся. Будут ждать дома. Пока мужская половина семейства с олимпийским спокойствием пьет чай, женская пребывает в нетерпении - когда же выйдет мама. Сестры-погодки приготовили для Маши свои игрушки и поделили дни, кто когда гуляет с коляской.

44-летняя мама Людмила — преподаватель истории в Государственном университете. У нее три высших образования — педагогическое, театральное и историческое. Все дипломы получила до рождения детей. Признается, представить не могла, что их будет восемь. Первенец Герман у семьи родился в 2001-м. Спустя два года - дочь Алиса. А потом друг за другом появились еще пятеро - в 2010-м двойня, Серафима и Ангелина, в 2012-м Матрона, в 2014-м Вова, в 2016-м - Ваня. И вот теперь – Машенька, тоже желанный и долгожданный ребенок. Матерью-героиней Людмила себя не считает. Говорит: разве это геройство — любить собственных детей?

Владимиру Трубкину — 41 год, он практикующий хирург. В роддом пришел с цветами не только для супруги, но и для врачей, и для других будущих мам. Говорит — радостью делиться легко, даже если она непростая. Одна из его дочек из двойни - с ограниченными возможностями. В 2010-м, когда она родилась, пришлось на время сменить скальпель на руль автомобиля. Чтобы подрабатывать.

Количество многодетных семей в Санкт-Петербурге постоянно растет. В любом роддоме к таким родителям относятся по-особенному. В этом, местные жители его называют "Десятка", даже выделили специальный день для осмотра беременных многодетных мам всеми специалистами и открыли детскую игровую комнату.

Медики надеются, что многодетная семья с количеством детей от трех и выше станет новым символом Петербурга. И эти надежды небезосновательны. В прошлом году отсюда выписалась мама с 16-м ребенком. Родители пообещали вернуться вновь.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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