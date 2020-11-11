Стиль молодой жены Петросяна объяснили недостатком внимания

Экстравагантные вещи появляются в ее гардеробе не просто так

Любовь Татьяны Брухуновой к ярким вещам вызвана недостатком внимания и оригинальностью в интимной жизни. Такое мнение озвучил сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Эксперт высказал предположение, что жена Евгения Петросяна – представительница демонстративного типа. Таким людям свойственно выбирать одежду, исходя из личных предпочтений и без оглядки на мнение окружающих. Необычные вещи помогают им выделиться из толпы, передает "Экспресс-газета".

"Яркими нарядами можно компенсировать недостаток внимания. В сексе у таких людей не совсем благополучно. Они неординарны в интимной жизни, но не факт, что постельные забавы с обладателем броских нарядов оказываются приятными", - заявил сексолог.

Внешний вид молодой жены Петросяна часто подвергается критике со стороны подписчиков. За стиль они называют Брухунову "бабулей".

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