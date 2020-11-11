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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3 857 пациентов

09:44
  • среда
  • 11 ноября 2020

Общее число выздоровевших превысило 350 тысяч

Столичные врачи выписали из больниц за сутки 3 857 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших после COVID-19 в Москве превысило 350 тысяч, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Ракова заявила о снижении доли пожилых людей среди больных COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 857 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746", - заявила вице-мэр.

Выздоровевшие после коронавируса горожане могут стать социальными волонтерами, помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому. Также им предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму могут москвичи в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией и не имеющие хронических заболеваний.

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