Российские ученые предложили лечить коронавирус березовым грибом

Заявка на патент уже подана

Исследователи из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили способность водных экстрактов чаги (березового гриба) подавлять коронавирусную инфекцию. Заявка на патент уже подана.

"Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов. По итогам работы была подана заявка на изобретение ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus", - рассказали ученые.

В заявке на патент специалисты указали сразу несколько возможных способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги. Отмечается, что из-за нетоксичности компонентов растворы можно готовить даже в домашних условиях. Также чага способствует повышению текучести крови, что позволяет снизить риск тромбоза, передает "Наука из первых рук".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 51,5 миллиона человек, 1,27 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,82 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

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