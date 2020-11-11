Новогодние каникулы предложили продлить на две недели из-за COVID-19

В правительстве рассмотрят эту инициативу

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил продлить новогодние праздники на две недели. По его мнению, из-за ситуации с распространением COVID россияне должны отдыхать не с 1 по 10 января, а с 1 по 24 января.

"При этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса", - говорится в письме, которое Сурайкин направил в правительство. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению политика, его инициатива позволит снизить число пациентов с коронавирусом и замедлить распространение болезни.

Ранее столичные власти объявили, что все столичные рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь. "Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате", - сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По последним данным, свыше 51 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,2 миллиона скончались.

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