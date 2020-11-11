Виктор Дробыш заразился COVID-19

54-летний музыкант попал в больницу

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Музыканта пришлось госпитализировать.

Дробыш признался, что находится в больнице, за его состоянием следят врачи. Продюсер оценил свое самочувствие как нормальное, передает РЕН ТВ.

"Все нормально, все под контролем, в больнице, симптомно, но нормально, спасибо большое", - сказал Дробыш.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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