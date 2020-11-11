Мишустин утвердил порядок оформления электронных виз

Процедура займет не более четырех дней

Единые электронные визы для въезда в Россию можно будет оформить с начала 2021 года. Порядок оформления документа утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Процесс займет не более четырех дней, сообщили в пресс-службе правительства.

В кабмине пояснили, что электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте Министерства иностранных дел или с помощью мобильного приложения. Ее можно получить для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

Подчеркивается, что иностранным гражданам не понадобится приглашений, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию с копией загранпаспорта и оплатить консульский сбор в размере 40 долларов. Детям до 6 лет виза оформляется бесплатно.

Разрешение на въезд будет действовать в течение 60 дней с момента получения. Однако находиться на территории России разрешается не более 16 суток. В экстренных случаях, по специальному решению МИДа, допускается продление срока пребывания, передает ТАСС.

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